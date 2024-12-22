Трамп будет ждать встречи с Путиным по решению конфликта на Украине

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Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что он будет ждать встречи с российским лидером Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп

Об этом он сказал на пресс-конференции Turning Point USA в Аризоне.

"Президент Путин сказал, что он хочет встретиться со мной как можно скорее. Так что мы будем этого ждать, мы должны положить конец этой войне", — отметил Трамп.

Он назвал конфликт на Украине "ужасным", опять подчеркнув, что если бы он был президентом США, то его бы не произошло.

В июне Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта, включая прекращение огня и готовность к переговорам, при условии отказа Киева от намерений присоединиться к НАТО.