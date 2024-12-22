SMR: владельцы VIP-бункеров создали клуб потомков царей и ханов

Существует элитарный клуб, доступ в который открыт не для всех миллиардеров — владельцев VIP-бункеров в Новой Зеландии. Об этом сообщает рассылка сети Survival Media Resources.
По данным проекта, среди владельцев ультрадорогих бункеров на случай конца света (ядерной войны, эпидемии, глобальной катастрофы или бунтов) образовался клуб "Aristocrats", который также называют "элита элиты".
Чтобы вступить в клуб, необходимо доказать своё происхождение от княжеских, королевских, императорских и других монарших домов мира — азиатских, американских, европейских, а также с ограничениями — из Океании и Африки.
Вступить в клуб на основании состояния любой величины невозможно — только по ДНК-анализу, подтверждающему принадлежность к "благородному царскому" роду.
Около 25 участников самой элитной вечеринки Земли встретились в горной местности на территории одного из VIP-курортов мира (вероятно, в Швейцарии или Австрии — прим. редакции).
Там будущие соседи "познакомились лично и оценили великолепную еду и великие вина", а обслуживали собравшихся "только представители династий прислуги монарших дворов".
Информация о создании миллиардерами и другой элитой "островов выживания" под землёй в Новой Зеландии стала доступна широкой публике в 2015 году благодаря публикации в The New York Times.
Среди главных покупателей убежищ — американцы, британцы, немцы, "глобальные русские", европейцы и другие.
Журналисты также пишут, что защищённость даже "миллиардных" убежищ несравнима "с мощью и защитой бункеров в Ямантау или горе Шайенн".
Владельцы бункеров надеются продержаться в своих подземных крепостях не менее года, чтобы затем восстановить цивилизацию на поверхности и возглавить её.
Ранее агентство Associated Press сообщило, что в США значительно выросли продажи бункеров и бомбоубежищ для семей — американцы боятся ядерных атак России, Китая и КНДР.
Яманта́у — высшая точка Южного Урала. В 10 км к западу от подножья Ямантау расположен город (ЗАТО) Межгорье. По данным Стратегического командования Вооружённых сил США, горы Ямантау и Косьвинский Камень могут являться ядерными объектами или секретными комплексами бомбоубежищ.
Комплекс NORAD в горе Шайенн — бункер военного назначения Вооружённых сил США. В бункере располагается командный пункт Командования воздушно-космической обороны Северной Америки, а сам бункер находится в недрах горы Шайенн.
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