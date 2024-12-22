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SMR: владельцы VIP-бункеров создали клуб потомков царей и ханов

Вот бы туда ракету! Элита элит спрячется в бункерах Новой Зеландии
2:15
Мир

Существует элитарный клуб, доступ в который открыт не для всех миллиардеров — владельцев VIP-бункеров в Новой Зеландии. Об этом сообщает рассылка сети Survival Media Resources.

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Фото: commons.wikimedia.org by Christian Mehlführer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
PancakeRocks MC

По данным проекта, среди владельцев ультрадорогих бункеров на случай конца света (ядерной войны, эпидемии, глобальной катастрофы или бунтов) образовался клуб "Aristocrats", который также называют "элита элиты".

Чтобы вступить в клуб, необходимо доказать своё происхождение от княжеских, королевских, императорских и других монарших домов мира — азиатских, американских, европейских, а также с ограничениями — из Океании и Африки.

Вступить в клуб на основании состояния любой величины невозможно — только по ДНК-анализу, подтверждающему принадлежность к "благородному царскому" роду.

Около 25 участников самой элитной вечеринки Земли встретились в горной местности на территории одного из VIP-курортов мира (вероятно, в Швейцарии или Австрии — прим. редакции).

Там будущие соседи "познакомились лично и оценили великолепную еду и великие вина", а обслуживали собравшихся "только представители династий прислуги монарших дворов".

Информация о создании миллиардерами и другой элитой "островов выживания" под землёй в Новой Зеландии стала доступна широкой публике в 2015 году благодаря публикации в The New York Times.

Среди главных покупателей убежищ — американцы, британцы, немцы, "глобальные русские", европейцы и другие.

Журналисты также пишут, что защищённость даже "миллиардных" убежищ несравнима "с мощью и защитой бункеров в Ямантау или горе Шайенн".

Владельцы бункеров надеются продержаться в своих подземных крепостях не менее года, чтобы затем восстановить цивилизацию на поверхности и возглавить её.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что в США значительно выросли продажи бункеров и бомбоубежищ для семей — американцы боятся ядерных атак России, Китая и КНДР.

Уточнения

Яманта́у — высшая точка Южного Урала. В 10 км к западу от подножья Ямантау расположен город (ЗАТО) Межгорье. По данным Стратегического командования Вооружённых сил США, горы Ямантау и Косьвинский Камень могут являться ядерными объектами или секретными комплексами бомбоубежищ.

Комплекс NORAD в горе Шайенн — бункер военного назначения Вооружённых сил США. В бункере располагается командный пункт Командования воздушно-космической обороны Северной Америки, а сам бункер находится в недрах горы Шайенн.

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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