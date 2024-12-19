Азербайджан уличил США в двойных стандартах

1:47 Your browser does not support the audio element. Мир

Министерство иностранных дел Азербайджана дало жёсткий ответ на критику посольства США, которое обвинило азербайджанские власти в подавлении свободных СМИ, сообщает EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Gulustan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг Азербайджана

Обвинения в двойных стандартах

Глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде резко высказался по поводу заявления американской стороны, подчеркнув, что именно США, стремясь к геополитическим выгодам, превращают ложь в инструмент защиты прав человека.

"Настоящая трусость — это то, как США, представляя себя честными и беспристрастными, используют ложь как оправдание своих действий. Обвинения Азербайджана в нарушении прав человека со стороны страны, которая игнорирует эти права у себя, — яркий пример двойных стандартов", — отметил Гаджизаде.

По его словам, критика должна быть искренней и основываться на высоких моральных стандартах, чтобы действительно способствовать изменениям. Кроме того, он призвал извлекать уроки из ошибок прошлого, чтобы избежать их в будущем.

Пост в сети

Ранее посольство США опубликовало сообщение в соцсетях, в котором обвинило азербайджанские власти в подавлении свободы слова и арестах журналистов. По данным поста, с ноября 2023 года были задержаны около 30 журналистов и блогеров.

"Является ли трусостью задавать вопросы о том, почему это происходит? Или настоящая трусость — это попытка скрыть эти факты от азербайджанской общественности?" — говорится в заявлении посольства.

Американская сторона подчёркивает, что международная критика вызвана исключительно действиями самого правительства Азербайджана.

Уточнения

Азербайджа́н (азерб. Azərbaycan [ɑːzæɾbɑjˈd͡ʒɑn]), официальное название — Азербайджа́нская Респу́блика (азерб. Azərbaycan Respublikası [ɑːzæɾbɑjˈd͡ʒɑn ɾespublikɑˈsɯ]) — государство в восточной части Закавказья (Южного Кавказа) на побережье Каспийского моря, относится к Передней Азии, а также, по мнению некоторых источников, частично к Восточной Европе.



Двойной стандарт или двойная мораль, — широко распространённое, но официально отрицаемое применение на практике дискриминационных подходов к оценке действий и прав групп населения, стран, рас.

