Астронавты застряли на орбите из-за проблем с техникой США

NASA объявила астронавтам Суните Уильямс и Бутчу Уилмору, что их миссия на МКС не окончена.
Они должны были провести в космосе 8-10 дней, но останутся там больше, чем на девять месяцев в лучшем случае, пишет KP. RU.
У Штатов возникли проблемы с техникой. Ранее Starliner, который доставил Уильямс и Уилмора на МКС, лишился 5 из 28 двигателей к моменту стыковки, а потому ушел к Земле порожняком. После астронавтов не смог забрать Crew Dragon Илона Маска.
Кстати, астронавт Сунита Уильямс из-за долгого пребывания на орбите сильно похудела.
Орби́та (от лат. orbita «колея, дорога, путь») — траектория движения материальной точки в заданной системе пространственных координат для заданной конфигурации поля сил, которые на точку действуют.
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