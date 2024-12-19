Астронавты застряли на орбите из-за проблем с техникой США

NASA объявила астронавтам Суните Уильямс и Бутчу Уилмору, что их миссия на МКС не окончена.

Фото: https://spaceflight.nasa.gov/gallery/images/shuttle/sts-119/html/s119e009662.html by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ мкс

Они должны были провести в космосе 8-10 дней, но останутся там больше, чем на девять месяцев в лучшем случае, пишет KP. RU.

У Штатов возникли проблемы с техникой. Ранее Starliner, который доставил Уильямс и Уилмора на МКС, лишился 5 из 28 двигателей к моменту стыковки, а потому ушел к Земле порожняком. После астронавтов не смог забрать Crew Dragon Илона Маска.

Кстати, астронавт Сунита Уильямс из-за долгого пребывания на орбите сильно похудела.

Уточнения

Орби́та (от лат. orbita «колея, дорога, путь») — траектория движения материальной точки в заданной системе пространственных координат для заданной конфигурации поля сил, которые на точку действуют.

