Трамп точно этого не сделает: эксперт оценил шансы присоединения новых территорий к США

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Недавно избранный президент США Дональд Трамп заявил о возможности присоединения Канады в качестве 51-го штата. Это высказывание прокомментировал ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Подлесный в беседе с NewsInfo. Ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп

Трамп отметил в шутливой форме, что если Оттава получает от Вашингтона субсидии в размере 100 миллиардов долларов в год, то у него есть основания предложить объединение с Америкой.

Эксперт же считает, что реальных планов по присоединению Канады и Мексики у Трампа нет.

"Скорее всего, президент намерен повысить тарифы на товары из этих стран, возможно, до 25 процентов. Оттава и Мехико столкнутся с потерей торговых преимуществ. Трамп же все это просчитал", — считает эксперт.

Подлесный добавил, что американский лидер часто высказывается в полушутливой форме.

Однако, как именно он будет действовать, станет понятно после 20 января.

Уточнения

Кана́да (англ. Canada МФА: ; фр. Canada МФА: ) — государство в Северной Америке, крупнейшее по площади на этом континенте и второе по площади в мире.

