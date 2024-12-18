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Спор Царьграда и Гугла: суд Мадрида поставил на место США и Англию

1:30
Мир

Суд первой инстанции Мадрида признал допустимым рассмотрение требований Царьграда по признанию решения суда РФ о взыскании с корпорации "Гугл" многомиллиардной неустойки.

Молоток в зале суда
Фото: Flickr by Joe Gratz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молоток в зале суда

Телеканал продолжил взыскивать с "Гугла" многомиллиардный долг, который появился в результате неустойки за неисполнение решения судебного решения. Его приняли в России, сообщает "Царьград".

"Заявление Царьграда падали в Суд первой инстанции Мадрида в апреле этого года — мы обратились с заявлением о признании и приведении в исполнение астрента в Испании. В августе судами США и Англии были приняты те самые запретительные меры, в соответствии с которыми нужно приостановить все имеющиеся производства по признанию и не подавать новые", — рассказал партнёр адвокатского бюро Art de Lex Артур Зурабян.

С чего все началось? Летом 2020 года, когда аккаунт Царьграда на "Ютубе", который как раз незадолго до того стал "миллионником", перешагнув отметку в миллион подписчиков, был закрыт. Сделал это видеохостинг грубо и бесцеремонно — без предупреждений и юридических оснований.

В итоге после обращения в российский суд, он обязал компанию Google восстановить аккаунт и YouTube-канал в полном объёме, а также возобновить исполнение договора по монетизации канала. "Гугл" исполнять решение русского суда отказался, за что и был наказан.

Уточнения

Мадри́д (исп. Madrid [maˈðɾið]) — столица и крупнейший город Испании, а также административный центр одноимённых провинции и автономного сообщества.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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