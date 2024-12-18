100 тысяч солдат могут поехать на Украину. Какие у Запада планы на случай завершения конфликта?

Около 100 тысяч европейских солдат могут отправиться на Украину в случае завершения или заморозки конфликта с Россией. Об этом пишет агентство Рейтер.
Ранее писали, что для отправки иностранных войск на Украину после завершения конфликта хотят создать коалиции из 5-8 стран по этому вопросу. Агентство пишет, что костяк этих сил могут сформировать: Франция, Германия, Италия, Польша и Британия.
РИА Новости пишет, что контингент НАТО в Косово и Метохии (KFOR) в 1990-е годы достигал 50 тысяч военных.
Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².
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Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.