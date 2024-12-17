США потеряли контейнер с радиоактивным материалом

Контейнер с радиоактивным материалом с изотопом германия пропал в США.
Онкологический центр в городе Нажа в штате Нью-Джерси в декабре отправил груз на утилизацию, но до пункта назначения он доехал пустым.
Онкологический центр подал претензию грузоотправителю. Если груз не найдут за месяц, то центр предоставит полный письменный отчет, включая основные причины и корректирующие действия, пишет РИА Новости.
Говорится о незначительном количестве радиоактивного материала, который классифицируется как источник радиации ниже третьего уровня из пяти по классификации МАГАТЭ.
Герма́ний (химический символ — Ge, от лат. Germаnium) — химический элемент 14-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы четвёртой группы, IVA), четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 32.
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Недавно России удалось заключить сделку, которая стала для неё настоящим успехом, говорится в материале немецкого издания Frankfurter Rundschau.