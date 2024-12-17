Помогала уклонистам на Украине: главу МСЭК арестовали во время получения взятки

На получении взятки поймали главу медико-социальной экспертной комиссии в Хмельницкой области Украины. Она ставила уклонистам фиктивные диагнозы.
"Эта МСЭК принимает решение об установлении групп инвалидности внутренне перемещенным лицам… Подозреваемая требовала у мужчины 5 тысяч долларов за положительное "решение вопроса" по установлению III группы инвалидности. Женщина задержана при получении денег", — сообщилив Telegram-канале офиса генерального прокурора Украины.
Кстати, в доме у подозреваемой было изъято свыше 20 000 долларов.
Медико-социальная экспертиза (экспертная комиссия) (МСЭ, МСЭК) — определение в установленном порядке потребностей освидетельствуемого лица в мерах социальной защиты, включая реабилитацию, на основе оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функций организма.
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