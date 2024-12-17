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Помогала уклонистам на Украине: главу МСЭК арестовали во время получения взятки

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Мир

На получении взятки поймали главу медико-социальной экспертной комиссии в Хмельницкой области Украины. Она ставила уклонистам фиктивные диагнозы.

Поимка преступника
Фото: dvidshub.net by Petty Officer 1st Class matthew leistikow, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Поимка преступника

"Эта МСЭК принимает решение об установлении групп инвалидности внутренне перемещенным лицам… Подозреваемая требовала у мужчины 5 тысяч долларов за положительное "решение вопроса" по установлению III группы инвалидности. Женщина задержана при получении денег", — сообщилив Telegram-канале офиса генерального прокурора Украины.

Кстати, в доме у подозреваемой было изъято свыше 20 000 долларов.

Уточнения

Медико-социальная экспертиза (экспертная комиссия) (МСЭ, МСЭК) — определение в установленном порядке потребностей освидетельствуемого лица в мерах социальной защиты, включая реабилитацию, на основе оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функций организма.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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