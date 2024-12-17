45-й транш помощи отправится от Польши на Украину

Украина получит от Польши очередной транш помощи в размере 100 миллионов евро.
Премьер-министр республики Дональд Туск на встрече с Владимиром Зеленским во Львове рассказал о поддержке киевского режима.
"Мы согласовали последние подробности, касающиеся так называемой 45-й помощи. Стоимость этой помощи будет составлять около 100 миллионов евро", — заявил Туск.
Политик не рассказал, в чем будет заключаться эта помощь, сообщает РИА Новости.
До́нальд Франци́шек Туск (пол. Donald Franciszek Tusk, кашуб. Donôld Frãcëszk Tusk; род. 22 апреля 1957, Гданьск, Польша) — польский и европейский государственный и политический деятель.
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