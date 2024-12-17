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Британия решила отогреть украинцев: сколько денег королевство выделило Киеву?

0:46
Мир

Власти Британии экстренно выделили 44 миллиона долларов на помощь Киеву.

The Union Jack and the european flag in a building of London
Фото: flickr.com by Dave Kellam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
The Union Jack and the european flag in a building of London

Украина на эти деньги будет восстанавливать энергетику и поддерживать тех, кто пострадал от длительного кризиса, пишет KP. RU.

При этом 25 миллионов долларов направят на чрезвычайные нужды в энергетическом секторе.

Власти Британии заявили, что деньги пойдут на жизненно важный ремонт электросетей и создание дополнительных мощностей для стабильной работы системы. Часть суммы направят на защиту энергетической инфраструктуры.

Оставшиеся 19 миллионов долларов отдадут на гуманитарную помощь. Помощь окажут самым уязвимым украинцам, чтобы они справились с трудностями холодной зимы.

Уточнения

 
 Великобрита́ния — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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