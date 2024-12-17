Британия решила отогреть украинцев: сколько денег королевство выделило Киеву?

Власти Британии экстренно выделили 44 миллиона долларов на помощь Киеву.
Украина на эти деньги будет восстанавливать энергетику и поддерживать тех, кто пострадал от длительного кризиса, пишет KP. RU.
При этом 25 миллионов долларов направят на чрезвычайные нужды в энергетическом секторе.
Власти Британии заявили, что деньги пойдут на жизненно важный ремонт электросетей и создание дополнительных мощностей для стабильной работы системы. Часть суммы направят на защиту энергетической инфраструктуры.
Оставшиеся 19 миллионов долларов отдадут на гуманитарную помощь. Помощь окажут самым уязвимым украинцам, чтобы они справились с трудностями холодной зимы.
Великобрита́ния — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.
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