Папу Римского два раза пытались убить в Ираке

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Папа Римский Франциск рассказал о том, что в марте 2021 года на него два раза покушались во время поездки в Ирак. Об этом сообщает CNN.

Фото: commons.wikimedia.org by Photographer’s Mate 1st Class Arlo K. Abrahamson., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ирак

Автобиография понтифика, в которой рассказано об этих случаях, в январе 2025 года выйдет в Италии.

Во время первой зарубежной поездки Папы Римского после пандемии его два раза чуть не убили. Многие отговаривали понтифика ехать, но он считал нужным посетить "многострадальную землю деда Авраама".

Кстати, в ходе поездки в Ирак Папа Римский встретился с аятоллой Али Систани, одним из ведущих авторитетов шиитского Ислама.

Уточнения

Франци́ск (лат lang="la">Franciscus, итал. Francesco), до избрания — Хо́рхе Ма́рио Берго́льо (исп. Jorge Mario Bergoglio; род. 17 декабря 1936, Буэнос-Айрес) — епископ Римско-католической церкви, Папа Римский с 13 марта 2013 года.

