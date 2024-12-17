Папу Римского два раза пытались убить в Ираке

Папа Римский Франциск рассказал о том, что в марте 2021 года на него два раза покушались во время поездки в Ирак. Об этом сообщает CNN.
Автобиография понтифика, в которой рассказано об этих случаях, в январе 2025 года выйдет в Италии.
Во время первой зарубежной поездки Папы Римского после пандемии его два раза чуть не убили. Многие отговаривали понтифика ехать, но он считал нужным посетить "многострадальную землю деда Авраама".
Кстати, в ходе поездки в Ирак Папа Римский встретился с аятоллой Али Систани, одним из ведущих авторитетов шиитского Ислама.
Франци́ск (лат
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