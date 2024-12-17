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Макрон хочет загнать Россию в ловушку. Чем опасен его план мира?

1:32
Мир

Политолог Ростислав Ищенко считает, что для России есть опасность от реализации "мирного плана Макрона". По его мнению, президент Франции Эммануэль Макрон хочет загнать РФ в ловушку.

Эммануэль Макрон
Фото: commons.wikimedia.org by Официальный сайт Европарламента, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Эммануэль Макрон

План политика заключается во ведении европейских "миротворцев" в демилитаризованную буферную зону на Украине сразу после окончания горячей фазы конфликта, отметил Ищенко.

Он считает, что главная задача Запада сейчас состоит в остановке российского наступления, которое военным путем не остановить, поэтому нужны переговоры.

Политолог уверен, что, если получить всеобщее одобрение этого плана, то у Запада будет серьёзный рычаг дипломатического давления на Россию.

По его мнению, "план Макрона" и Запада в том, что, если России помешают добить Украину и склонят ее к такому перемирию, то затем контингент "европейской коалиции" "при поддержке ЕС и НАТО" может быстро превратиться в "контингент ЕС и НАТО" на Украине, сообщает "Военное дело".

"Если "план Макрона" получит шанс на реализацию, его сразу попытаются сделать "планом Трампа". Если Россия займёт жёсткую позицию, то США могут начинать работать с чистого листа: могут пойти на уступки, ради выхода на компромиссный мир, а могут ужесточить свою позицию — всё будет зависеть от общей глобальной ситуации и оценки вашингтонскими экспертами перспектив того или иного формата действий", — заключил Ищенко.

Уточнения

Эмманюэ́ль Жан-Мише́ль Фредери́к Макро́н (фр. Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron; род. 21 декабря 1977, Амьен, Сомма, О-де-Франс, Франция) — французский государственный и политический деятель.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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