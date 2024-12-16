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Путин назвал число сколачиваемых ударных группировок НАТО у границ РФ

Мир

Президент России Владимир Путин сообщил, что рядом с нашими границами формируются и сколачиваются ударные группировки войск НАТО. При этом численность военных США в Европе уже превысила 100 тысяч человек. Об этом пишет EADaily.

Рядовой армии США Даррелл Футрелл поднимает 155-мм снаряд
Фото: defense.gov by сержант Джон Кросби, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рядовой армии США Даррелл Футрелл поднимает 155-мм снаряд

Группировки формируют под предлогом мифической российской угрозы, отметил президент.

"Пугают просто своё население тем, что мы собираемся на кого-то нападать, ведь тактика очень простая: доводят нас до красной черты, через которую мы отступать уже не можем, начинаем отвечать, тут же пугают своё население — тогда ещё, в давние времена, советской — сейчас уже российской угрозой", — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что обеспокоенность вызывает деятельность Америки по созданию и подготовке к размещению в передовых зонах высокоточных ударных средств наземного базирования с дальностью стрельбы до 5500 километров.

Уточнения

НА́ТО Организа́ция Североатланти́ческого догово́ра, Североатланти́ческий алья́нс (англ. North Atlantic Treaty Organization, NATO; фр. Organisation du traité de l'Atlantique nord, OTAN) — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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