Путин назвал число сколачиваемых ударных группировок НАТО у границ РФ

Президент России Владимир Путин сообщил, что рядом с нашими границами формируются и сколачиваются ударные группировки войск НАТО. При этом численность военных США в Европе уже превысила 100 тысяч человек. Об этом пишет EADaily.
Группировки формируют под предлогом мифической российской угрозы, отметил президент.
"Пугают просто своё население тем, что мы собираемся на кого-то нападать, ведь тактика очень простая: доводят нас до красной черты, через которую мы отступать уже не можем, начинаем отвечать, тут же пугают своё население — тогда ещё, в давние времена, советской — сейчас уже российской угрозой", — сказал Путин.
Российский лидер добавил, что обеспокоенность вызывает деятельность Америки по созданию и подготовке к размещению в передовых зонах высокоточных ударных средств наземного базирования с дальностью стрельбы до 5500 километров.
НА́ТО Организа́ция Североатланти́ческого догово́ра, Североатланти́ческий алья́нс (англ. North Atlantic Treaty Organization, NATO; фр. Organisation du traité de l'Atlantique nord, OTAN) — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.
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