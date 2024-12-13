Кассеты с неизданными записями Майкла Джексона нашлись в Калифорнии

На заброшенном складе в Калифорнии нашлись 12 кассет с неизданными записями Майкла Джексона.
Над ними он работал в период с 1989 по 1991 год, до выпуска альбома "Dangerous", пишет The Hollywood Reporter. Кассеты нашел 56-летний Грегг Масгроув, увлекающийся поиском сокровищ.
Склад в долине Сан-Фернандо, штат Калифорния, купил один из его друзей. Ранее он принадлежал продюсеру и певцу Брайану Лорену. Эти неизданные треки, скорее всего, не опубликуют.
Представители компании Estate of Michael Jackson отказались покупать их по неизвестным причинам и не стали претендовать на право собственности.
Компа́кт-кассе́та или просто кассе́та — до начала 2000-х один из самых распространённых носителей информации на магнитной ленте.
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Gliese 12b — редкая экзопланета в зоне обитаемости, где может существовать жидкая вода, а комфортная температура делает её потенциально пригодной для жизни.