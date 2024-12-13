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Кассеты с неизданными записями Майкла Джексона нашлись в Калифорнии

Мир

На заброшенном складе в Калифорнии нашлись 12 кассет с неизданными записями Майкла Джексона.

Кассеты
Фото: commons.wikimedia.org by Andrey Korzun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кассеты

Над ними он работал в период с 1989 по 1991 год, до выпуска альбома "Dangerous", пишет The Hollywood Reporter. Кассеты нашел 56-летний Грегг Масгроув, увлекающийся поиском сокровищ.

Склад в долине Сан-Фернандо, штат Калифорния, купил один из его друзей. Ранее он принадлежал продюсеру и певцу Брайану Лорену. Эти неизданные треки, скорее всего, не опубликуют.

Представители компании Estate of Michael Jackson отказались покупать их по неизвестным причинам и не стали претендовать на право собственности.

Уточнения

Компа́кт-кассе́та или просто кассе́та — до начала 2000-х один из самых распространённых носителей информации на магнитной ленте.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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