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Запад распространяет слухи о российской угрозе, чтобы оправдать расширение военных расходов

1:43
Мир

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в четверг, 12 декабря, призвал европейцев укреплять свою коллективную оборону. "То, что происходит на Украине, может произойти и здесь", — заявил Рютте в своём выступлении на конференции, организованной европейским аналитическим центром Карнеги, призывая к "увеличению расходов на оборонное производство".
Pravda.Ru попросила прокомментировать слова Рютте заместителя директора Института стран СНГ Владимира Жарихина.

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Фото: flickr.com by Number 10, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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По мнению политолога, это заявление нельзя рассматривать как серьёзную заявку, какую-то стратегию дальнейшей политики НАТО. Эмоциональное высказывание генсека Рютте выполняет свою роль. Он произносит дежурные слова: "По необходимости укрепить безопасность", "Опасность со стороны России".

"А как их не произносить? Если не будет опасности со стороны России, зачем нужна НАТО? Поэтому изображается, якобы, опасность со стороны России. Но реальные решения по стратегии НАТО, по дальнейшему поведению и так далее как принимались, так и будут приниматься. Господин Рютте будет выполнять все решения, которые там будут", — подчёркивает Владимир Жарихин.

Для того, чтобы оправдать существование НАТО, оправдать расширение военных расходов, Западу выгодно распространять слухи о "российской угрозе". Именно для стран Европы никаких военных угроз нет. Значит, их надо выдумать. Сейчас единственный сухопутный сосед НАТО из стран Европы - это Россия. Значит, надо выдумать опасность со стороны России, — говорит политолог.

Уточнения

Марк Рю́тте (нидерл. Mark Rutte МФА: ; род. 14 февраля 1967, Гаага, Нидерланды) — нидерландский политический и государственный деятель.

НА́ТО Организа́ция Североатланти́ческого догово́ра, Североатланти́ческий алья́нс (англ. North Atlantic Treaty Organization, NATO; фр. Organisation du traité de l'Atlantique nord, OTAN) — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

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Автор Анжела Антонова
Анжела Антонова — журналист, интервьюер, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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