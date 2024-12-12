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НАТО и Россия могут столкнуться из-за спорной стратегии Зеленского

1:10
Мир

Лидер киевского режима Владимир Зеленский стремится поставить Россию и Запад на грань прямого военного конфликта, чтобы добиться компромиссного мира, способного сохранить Украину как государство.

Во время рабочей поездки в Харьковскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовой командный пункт
Фото: Flickr by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Во время рабочей поездки в Харьковскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовой командный пункт

По словам политолога Ростислава Ищенко, основная цель Зеленского — создать ситуацию, в которой Россия и НАТО окажутся перед риском открытого столкновения, что может подтолкнуть стороны к поиску компромисса.

В рамках своей стратегии Зеленский отказывается снижать возраст мобилизации, несмотря на давление США, так как считает это шагом, который усилит внутренние протесты и не решит военные проблемы Украины. Вместо этого он добивается поставок западных ракет и рассматривает возможность ввода миротворческого контингента. Эти действия, по мнению экспертов, направлены на эскалацию конфликта с расчетом на то, что угроза войны с НАТО заставит Россию пойти на уступки, сообщает "Военное дело".

Ищенко подчеркивает, что все действия Зеленского диктуются одной целью — сохранить свою власть и Украину как субъект международной политики.

Уточнения

Страте́гия (др.-греч. στρατηγία — иску́сство полково́дца) — общий, недетализированный план, охватывающий длительный период времени, способ достижения сложной цели, в военном деле, позднее вообще какой-либо деятельности человека.

НА́ТО Организа́ция Североатланти́ческого догово́ра, Североатланти́ческий алья́нс (англ. North Atlantic Treaty Organization, NATO; фр. Organisation du traité de l'Atlantique nord, OTAN) — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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