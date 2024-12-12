Экс-президента Украины Владимира Зеленского не пригласят на инаугурацию Дональда Трампа 20 января наступающего года.
Причина этой нерадостной новости для Киева в том, что Зеленский остаётся прислужником Демократической партии и абсолютно настроен против мирных инициатив по украинскому конфликту.
Как отметили в СМИ Запада — это не просто плохой знак для Зеленского, это уже "чёрная метка".
И в продолжение неприятностей для Украины — ленд-лиз для Украины вычеркнут из американского оборонного бюджета на 2025 финансовый год.
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