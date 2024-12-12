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Чёрная метка. Владимира Зеленского не пригласили на инагурацию Дональда Трампа

Мир

Экс-президента Украины Владимира Зеленского не пригласят на инаугурацию Дональда Трампа 20 января наступающего года.

Встреча Зеленского с Президентом Государства Израиль
Фото: commons.wikimedia.org by The Presidential Administration of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Встреча Зеленского с Президентом Государства Израиль

Причина этой нерадостной новости для Киева в том, что Зеленский остаётся прислужником Демократической партии и абсолютно настроен против мирных инициатив по украинскому конфликту.

Как отметили в СМИ Запада — это не просто плохой знак для Зеленского, это уже "чёрная метка".

И в продолжение неприятностей для Украины — ленд-лиз для Украины вычеркнут из американского оборонного бюджета на 2025 финансовый год.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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