Чёрная метка. Владимира Зеленского не пригласили на инагурацию Дональда Трампа

Экс-президента Украины Владимира Зеленского не пригласят на инаугурацию Дональда Трампа 20 января наступающего года.

Фото: commons.wikimedia.org by The Presidential Administration of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Встреча Зеленского с Президентом Государства Израиль

Причина этой нерадостной новости для Киева в том, что Зеленский остаётся прислужником Демократической партии и абсолютно настроен против мирных инициатив по украинскому конфликту.

Как отметили в СМИ Запада — это не просто плохой знак для Зеленского, это уже "чёрная метка".

И в продолжение неприятностей для Украины — ленд-лиз для Украины вычеркнут из американского оборонного бюджета на 2025 финансовый год.