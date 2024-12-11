Запад предлагает Минску грабителей и наркоманов в обмен на пойманных шпионов

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В тюрьмах Белоруссии есть те, кто работал на разведки стран Запада. Об этом заявил глава СУ КГБ республики Константин Бычек, сообщает EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Джозефин Бизли, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Медицинское учреждение тюрьмы Шрусбери

Он рассказал, что среди шпионов есть поляки и прибалты.

По словам Бычека, западные спецслужбы уже неоднократно предлагали обменять этих людей на белорусов, которые тоже находятся в тюрьмах за рубежом. Причем обменять на грабителей, насильников, наркоманов, мошенников и прочих.

"В связи с этим официальная позиция комитета: мы никого не меняем", — заявил Бычек.

Он рассказал, что в государствах, которые предлагают Минску обмен, в заключении нет граждан Белоруссии, работавших с КГБ и осужденных за это другими странами.

Уточнения

Шпиона́ж или шпио́нство — противозаконная разведывательная деятельность органов (их агентов) иностранных государств, что, как правило, предполагает похищение официально засекреченной информации (государственной тайны) спецслужбами других государств.



