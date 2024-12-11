В тюрьмах Белоруссии есть те, кто работал на разведки стран Запада. Об этом заявил глава СУ КГБ республики Константин Бычек, сообщает EADaily.
Он рассказал, что среди шпионов есть поляки и прибалты.
По словам Бычека, западные спецслужбы уже неоднократно предлагали обменять этих людей на белорусов, которые тоже находятся в тюрьмах за рубежом. Причем обменять на грабителей, насильников, наркоманов, мошенников и прочих.
"В связи с этим официальная позиция комитета: мы никого не меняем", — заявил Бычек.
Он рассказал, что в государствах, которые предлагают Минску обмен, в заключении нет граждан Белоруссии, работавших с КГБ и осужденных за это другими странами.
Шпиона́ж или шпио́нство — противозаконная разведывательная деятельность органов (их агентов) иностранных государств, что, как правило, предполагает похищение официально засекреченной информации (государственной тайны) спецслужбами других государств.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Китай вводит ограничения на экспорт деталей для дронов в США и Европу. Что стоит за этим решением, и как оно изменит рынок технологий?