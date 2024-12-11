Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Важность белка в протеиновом коктейле: как ускорить восстановление после тренировки
Не хочет гулять? Что может скрываться за отказом вашей собаки выйти на улицу
Секреты правильной подкормки папоротников и кактусов
Путин поговорил с Орбаном. Что обсуждали лидеры России и Венгрии?
Стали известны подробности личной жизни нового мужа Насти Ивлеевой
Как создать безопасную и удобную квартиру: шаги, которые стоит сделать немедленно
Тайный муж Насти Ивлеевой — внук писателя Юлиана Семёнова
Тренировки без риска: что делать, если кружится голова
Этот метод убережет яблоки от червей раз и навсегда

Убийство главы UnitedHealthcare выявило проблемы в системе здравоохранения США

Мир

Убийство Брайана Томпсона, генерального директора одной из крупнейших страховых компаний США — UnitedHealthcare, вызвало широкий резонанс в обществе и подняло критические вопросы, касающиеся системы здравоохранения в стране.

Aмериканский флаг
Фото: unsplash.com by Бен Уайт, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Aмериканский флаг

Стремительное распространение видеозаписей с предполагаемым убийцей в социальных сетях привело к неожиданным реакциям: вместо обычного сочувствия жертве, многие пользователи начали поддерживать нападающего. Данное явление можно объяснить растущей критикой в адрес страховых компаний, которые, по мнению множества врачей, пациентов и общественных активистов, ориентируются на сокращение расходов.

Это часто приводит к отказу в покрытии медицинских услуг, из-за чего пациентам бывает сложно оплатить дорогостоящее лечение и они оказываются в затруднительном финансовом положении, передает argumenti. ru.

Кроме того, негативное отношение к страховым компаниям усиливается благодаря их политике, направленной на снижение выплат. Страховщики нередко прибегают к юридическим уловкам и судебным разбирательствам, чтобы избежать ответственности даже в тех случаях, когда страховые выплаты были бы полностью оправданы.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Откажитесь от планки: пять простых упражнений для сильных рук и крепкого тела
Новости спорта
Откажитесь от планки: пять простых упражнений для сильных рук и крепкого тела Аудио 
Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе
Экономика и бизнес
Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе Аудио 
Лёгкий пирог-запеканка из куриного филе — правильный обед или ужин всего на 300 калорий
Еда и рецепты
Лёгкий пирог-запеканка из куриного филе — правильный обед или ужин всего на 300 калорий Аудио 
Популярное
Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе

Китай вводит ограничения на экспорт деталей для дронов в США и Европу. Что стоит за этим решением, и как оно изменит рынок технологий?

Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес
Секреты идеального кофе: добавьте это и удивитесь результату
Восхитительный хворост: такой же румяный и хрустящий, как готовила в детстве бабушка
По лекалам кровавого Майдана. Грузия обязательно получит свою Небесную сотню Дмитрий Плотников Кто на что наработал, тот на то и научился — противоречит ли новый законопроект Конституции РФ? Ирина Малова Трамп сделает биткоин резервной валютой. План сохранения могущества США — гениальное мошенничество Любовь Степушова
На Солнце произошла мощная вспышка высокого класса
Почему опытные дачники сажают бархатцы под зиму
Итальянский деревенский яблочный пирог — готовить его минут 15-20, а выглядит он просто шикарно
Итальянский деревенский яблочный пирог — готовить его минут 15-20, а выглядит он просто шикарно
Последние материалы
По лекалам кровавого Майдана. Грузия обязательно получит свою Небесную сотню
Какое мясо птицы полезнее: белое или тёмное?
Почему Dongfeng Mage 2024 — это выгодный выбор
Почему рыхление огурцов вредит урожаю
Услуги психологов для россиян становятся всё дороже
Тайна древнейшего лунного кратера, скрывавшаяся 4 миллиарда лет
Следуйте этим советам, и вы легко избавитесь от акне
Цветочный тренд — россияне всё больше предпочитают онлайн-доставку букетов
Лучшие методы профилактики вершинной гнили от опытных садоводов
Секреты овощного физалиса, которые скрывают садоводы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.