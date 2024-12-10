Тысячи армян могут попасть под этнические чистки в Сирии

Тысячи армян в Алеппо могут стать жертвами этнических чисток.
Город в Сирии захвачен террористами. Людей взяла в заложники одна из самых кровавых террористических группировок. Из-за этого начался тяжелый гуманитарный кризис.
Беженцами стали уже почти 300 тысяч человек, они поехали к границе с Турцией. Остальные жители Алеппо не могут бежать: город находится в блокаде. Там нет хлеба и бензина, отключена телефонная связь и электричество.
В Алеппо до сих пор находятся от 10 до 12 тысяч армян. Власти Армении сообщили о готовности помочь с их эвакуацией.
Власти в Алеппо нет, а с террористами договариваться об обеспечении безопасного выезда или доставки гуманитарной помощи никак не получится, который пытался выехать из Алеппо, сообщает издание "Акценты".
Але́ппо также Ха́леб (араб. حَلَبُ Ḥalab; греч. Βέροια, лат. Berœa) — крупнейший город Сирии и центр одноимённой, самой населённой мухафазы страны.
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