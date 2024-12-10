Тысячи армян могут попасть под этнические чистки в Сирии

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Тысячи армян в Алеппо могут стать жертвами этнических чисток.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Алеппо, Халеб, Сирия

Город в Сирии захвачен террористами. Людей взяла в заложники одна из самых кровавых террористических группировок. Из-за этого начался тяжелый гуманитарный кризис.

Беженцами стали уже почти 300 тысяч человек, они поехали к границе с Турцией. Остальные жители Алеппо не могут бежать: город находится в блокаде. Там нет хлеба и бензина, отключена телефонная связь и электричество.

В Алеппо до сих пор находятся от 10 до 12 тысяч армян. Власти Армении сообщили о готовности помочь с их эвакуацией.

Власти в Алеппо нет, а с террористами договариваться об обеспечении безопасного выезда или доставки гуманитарной помощи никак не получится, который пытался выехать из Алеппо, сообщает издание "Акценты".

Уточнения

Але́ппо также Ха́леб (араб. حَلَبُ‎ Ḥalab; греч. Βέροια, лат. Berœa) — крупнейший город Сирии и центр одноимённой, самой населённой мухафазы страны.

