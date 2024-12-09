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Новые власти Сирии разрешили женщинам страны забыть о скромности

Мир

Новые сирийские власти запретили ограничивать женщин в выборе одежды, выдвигать требования к их внешнему виду, в том числе призывать к скромности.

Девушка в хиджабе
Фото: pixabay.com by https://pixabay.com/en/users/6335159-6335159/, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Девушка в хиджабе

Издание Al Watan пишет, что новое правительство гарантирует личную свободу каждому, а уважение прав личности — основа построения цивилизованного общества.

В материале сказано, что вооружённая оппозиция не дает преследовать сотрудников СМИ в Сирии и считает любые нападки на работников этой отрасли недопустимыми, пишет RT.

Уточнения

Си́рия (араб. سُورِيَا‎) — государство на Ближнем Востоке, граничащее с Ливаном и Израилем на юго-западе, с Иорданией на юге, с Ираком на востоке и с Турцией на севере.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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