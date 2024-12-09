Новые власти Сирии разрешили женщинам страны забыть о скромности

Новые сирийские власти запретили ограничивать женщин в выборе одежды, выдвигать требования к их внешнему виду, в том числе призывать к скромности.
Издание Al Watan пишет, что новое правительство гарантирует личную свободу каждому, а уважение прав личности — основа построения цивилизованного общества.
В материале сказано, что вооружённая оппозиция не дает преследовать сотрудников СМИ в Сирии и считает любые нападки на работников этой отрасли недопустимыми, пишет RT.
Си́рия (араб. سُورِيَا) — государство на Ближнем Востоке, граничащее с Ливаном и Израилем на юго-западе, с Иорданией на юге, с Ираком на востоке и с Турцией на севере.
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