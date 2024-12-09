Рэперы P. Diddy и Jay-Z должны быть приговорены к смертной казни, считает Грин

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Рэперов P. Diddy и Jay-Z должны казнить, если будет доказана их вина в насилии над детьми. Так считает член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин.

Фото: wikimedia.org by Ryanthemok, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Камера смертников в ESP в Филадельфии

"Если ты растлитель, если накачиваешь наркотиками и зверски насилуешь ребёнка, торгуешь детьми и продаёшь их с целью сексуальной эксплуатации, то ты должен понести самое суровое наказание", — написала политик в соцсети.

Она уверена, что индустрию сексуальной эксплуатации детей в США нужно уничтожить. Ранее Jay-Z обвинили в изнасиловании 13-летней девочки при соучастии P. Diddy.

Уточнения

Шон Джон Комбс — американский рэпер, певец, автор песен, музыкальный продюсер, исполнительный продюсер, актёр и предприниматель.



