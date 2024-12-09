Духи от президента: Трамп выпустил парфюм в честь себя

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Избранный президент США Дональд Трамп выпустил духи в честь себя. Парфюм называется в переводе на русский "Борись, борись, борись".

Фото: commons.wikimedia.org by Michael Vadon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дональд Трамп

Одеколон для мужчин и туалетная вода для женщин стоят 199 долларов.

Трамп рассказал о своем продукте соцсетях, напомнив, что серия ограничена. Он считает, что этот подарок порадует близких на Рождество.

Запах мужского парфюме включает ноты пряностей и экзотические древесные ноты, в нем ощущается и запах огурца, цитрусовых, мяты, базилика, травы и перца. Производитель заявил, что это аромат для сильных мужчин, которые не сдаются.

Женские духи, если верить рекламе, подойдут для дам, "которые олицетворяют силу и грацию, как сам Трамп". На флаконах изображен сам Дональд Трампа с поднятым кулаком, пишет KP. RU.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

