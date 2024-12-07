Избранный президент США Дональд Трамп, вероятно, будет стараться улучшить отношения с Россией, заявил спецпредставитель МИД РФ по гуманитарным связям и знаменитый актер Стивен Сигал. Об этом сообщает EADaily.
По его словам, от украинского конфликта имеют выгоду "большие политики" и "администрация уходящего президента США Джо Байдена не хочет иметь ничего общего с Россией".
Сигал желает гражданам РФ на Новый год мира, победы и счастья. Он считает, что россиянам необходимо "подняться и защитить свою страну".
Сигал уверен, что единственное, в чем выиграли другие страны, — это "пропаганда и фейки".
Сти́вен Фре́дерик Сига́л — американский актёр, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, музыкант и мастер айкидо (7-й дан).
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