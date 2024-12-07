Он верит в дружбу Трампа с Россией. Стивен Сигал раскрыл, кто имеет выгоду от украинского конфликта

0:44 Your browser does not support the audio element. Мир

Избранный президент США Дональд Трамп, вероятно, будет стараться улучшить отношения с Россией, заявил спецпредставитель МИД РФ по гуманитарным связям и знаменитый актер Стивен Сигал. Об этом сообщает EADaily.

Фото: flickr.com by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ путин трамп

По его словам, от украинского конфликта имеют выгоду "большие политики" и "администрация уходящего президента США Джо Байдена не хочет иметь ничего общего с Россией".

Сигал желает гражданам РФ на Новый год мира, победы и счастья. Он считает, что россиянам необходимо "подняться и защитить свою страну".

Сигал уверен, что единственное, в чем выиграли другие страны, — это "пропаганда и фейки".

Уточнения

Сти́вен Фре́дерик Сига́л — американский актёр, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, музыкант и мастер айкидо (7-й дан).

