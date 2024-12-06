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Италия назвала три сценария окончания СВО для Украины

1:02
Мир

Урегулирование украинского конфликта предполагает сценарии с разделом территории Украины. Об этом в пятницу сообщает итальянское издание Il Fatto Quotidiano.

Кладбище ВСУ
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Кладбище ВСУ

Всего есть три предполагаемых варианта того, как может закончиться затянувшееся военное противостояние.

При первом варианте, так называемой немецкой модели, Украину разделят на два блока, и части, которая контролируется Киевом, будет обеспечено членство в НАТО.

Второй сценарий: Украина станет "европейским Израилем". То есть страна будет вне альянса НАТО, однако у нее будет постоянная поддержка в виде поставок оружия со стороны стран-членов, входящих в альянс.

При третьем варианте страна поделится при учреждении некой международной миссии. В нее войдут государства, которые не являются членами НАТО. В пример можно привести Китай, Индию и страны Персидского залива, сообщает argumenti. ru.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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