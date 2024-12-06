Сын Джо Байдена задолжал 300 тысяч долларов и хотел рассчитаться своей картиной

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Помилованный отцом Хантер Байден, сын уходящего президента США Джо Байдена, не заплатил за аренду квартиры, задолжав 300 тысяч долларов.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Джо Байден

В одной из социальных сетей управляющий фонда Sequoia Шон Магуайр рассказал, что Байден-младший арендовал у него квартиру в 2019–2020 году и накопил долг по оплате более 300 тысяч долларов, пишет Царьград.

"Теперь он помилован? Ну, спасибо, Джо", — пишет арендодатель.

В качестве оплаты сын главы Белого дома предложил арендодателю сомнительный предмет искусства — картину, написанную лично Хантером продуктами его жизнедеятельности. Владелец жилья, разумеется, отказался.

Байден-младший также самовольно сменил замки и вызвал Секретную службу, чтобы предотвратить доступ к своему имуществу.

Ранее Джо Байден, несмотря на истекающий срок полномочий, помиловал своего сына, который в результате был оправдан по нескольким статьям. Он объяснил это тем, что считает преследование Хантера несправедливым. Дональд Трамп назвал это решение нарушением норм правосудия.

Уточнения

Ро́берт Ха́нтер Ба́йден — американский юрист, государственный служащий и бизнесмен. Сын 46-го президента США Джо Байдена и одна из основных фигур украинского скандала администрации президента Трампа.

