Помилованный отцом Хантер Байден, сын уходящего президента США Джо Байдена, не заплатил за аренду квартиры, задолжав 300 тысяч долларов.
В одной из социальных сетей управляющий фонда Sequoia Шон Магуайр рассказал, что Байден-младший арендовал у него квартиру в 2019–2020 году и накопил долг по оплате более 300 тысяч долларов, пишет Царьград.
"Теперь он помилован? Ну, спасибо, Джо", — пишет арендодатель.
В качестве оплаты сын главы Белого дома предложил арендодателю сомнительный предмет искусства — картину, написанную лично Хантером продуктами его жизнедеятельности. Владелец жилья, разумеется, отказался.
Байден-младший также самовольно сменил замки и вызвал Секретную службу, чтобы предотвратить доступ к своему имуществу.
Ранее Джо Байден, несмотря на истекающий срок полномочий, помиловал своего сына, который в результате был оправдан по нескольким статьям. Он объяснил это тем, что считает преследование Хантера несправедливым. Дональд Трамп назвал это решение нарушением норм правосудия.
Ро́берт Ха́нтер Ба́йден — американский юрист, государственный служащий и бизнесмен. Сын 46-го президента США Джо Байдена и одна из основных фигур украинского скандала администрации президента Трампа.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.