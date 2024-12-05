Серия трактов готовилась в Казахстане

Глава Комитета нацбезопасности Казахстана Ермек Сагимбаев рассказал, что в стране была предотвращена подготовка четырех терактов.
В Казахстане осудили 84 и задержали 44 человека за терроризм и экстремизм, экстрадировали из Сирии и Турции 6 разыскиваемых террористов, пишет РИА Новости.
Также были нейтрализованы 19 ОПГ, изъято большое количество оружия и наркотиков, ликвидированы лаборатории по производству запрещенных веществ и каналы их транспортировки.
Казахста́н — государство в Центральной Азии и в Восточной Европе.
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День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.