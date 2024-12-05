Серия трактов готовилась в Казахстане

0:34 Your browser does not support the audio element. Мир

Глава Комитета нацбезопасности Казахстана Ермек Сагимбаев рассказал, что в стране была предотвращена подготовка четырех терактов.

Фото: commons.wikimedia.org by Меридианец, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Казахстан

В Казахстане осудили 84 и задержали 44 человека за терроризм и экстремизм, экстрадировали из Сирии и Турции 6 разыскиваемых террористов, пишет РИА Новости.

Также были нейтрализованы 19 ОПГ, изъято большое количество оружия и наркотиков, ликвидированы лаборатории по производству запрещенных веществ и каналы их транспортировки.

Уточнения

Казахста́н — государство в Центральной Азии и в Восточной Европе.

