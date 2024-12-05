Британцы назвали причину краха Украины

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Британское издание The Spectator пишет, что Владимир Зеленский может развалить Украину — его уход от власти может привести к разделу страны.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Владимир Зеленский

Политическая репутация Зеленского становится только хуже со временем. Сами украинцы это видят.

Популярность Зеленского в его собственной стране очень снизилась, сказано в материале.

Автор также пишет, что возможные выборы могут только усугубить ситуацию. В статье написано, что последней трагедией его политической карьеры станет подпись под разделом государства.