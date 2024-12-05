Ирландский журналист Чей Боуз рассказал, что негативно относится к сносу памятника русскому поэту Александру Пушкину в Одессе. Об этом пишет EADaily.
"Одесский городской совет единогласно поддержал снос памятника Пушкину, который находится под охраной ЮНЕСКО. Памятник установили в 1889 году на средства, пожертвованные одесситами", — заявил журналист.
По его словам, уничтожение памятника похоже на "очередное проявление ненависти и вопиющего невежества" со стороны Украины.
Боуз заявил, что украинцы боятся даже мёртвых русских.
Оде́сса (укр. Одеса [ɔˈdɛsɐ]) — город на юге Украины в Северном Причерноморье, административный центр Одесской области и Одесского района.
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