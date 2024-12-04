Названа дата, когда лёд освободит Арктические моря

Стало известно, когда Арктические мору освободятся ото льдов. Это произойдет летом 2027 года.
Морские льды тают с невероятной скоростью — более чем на 12 процентов каждое десятилетие. Минимальная площадь льдов в этом году составила 4,28 млн кв. км. Этот показатель побил антирекорд сентября 2012 года.
Ученые считают, что при площади льдов в Северном Ледовитом океане менее 1 млн кв. км, Арктику можно будет считать свободной ото льда. Ранее прогнозировали, что это случится в 2030-х годах. Однако теперь сроки сократились.
Исходя из результатов компьютерного моделирования, Северный Ледовитый океан может освободиться ото льда уже к 2027 году.
Это будет угрозой для всего мира, поскольку за этим может последовать серия экстремальных погодных явлений, таких как похолодание на юге Италии или лесные пожары в Скандинавии, пишет KP. RU.
Се́верный Ледови́тый океа́н — наименьший по площади и глубине океан Земли, расположенный полностью в её северном полушарии, между Евразией и Северной Америкой.
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