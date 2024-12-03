Космические цены: сколько стоит жизнь в Арктике?

В Арктике красивая природа, умиротворение и чистый воздух. Но это только одна сторона жизни там. Жительница канадского города Инувик Эллен у себя в соцсетях шокировала людей ценами в местных магазинах.

Фото: unsplash.com by Anders Jildén, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Арктика

Чек за среднюю продуктовую корзину в обычном супермаркете составляет около $ 215 (порядка 23 тысяч рублей). В корзину входят: говяжий фарш, маленькая упаковка сыра фета, замороженная пицца, несколько сладких батончиков и другие мелочи.

Блогер рассказал, что только несколько куриных грудок стоят $ 47 (почти 5 тысяч рублей), а шоколадная паста — $ 49. Подписчики Эллен признались, что цены на шоппинг в Инувике их шокировали. Такой стоимости курицы они не видели нигде.

Однако и у нас в стране есть города с аналогичными ценами на продукты. Например, Норильск. Там средний чек в супермаркете составляет около 20 тысяч рублей. Особенно подорожание чувствуется в зимнее время года, когда цены на овощи и фрукты намного выше, чем на мясные продукты, например. Кстати, свежего мяса в магазинах этого российского города нет, только замороженное. Такая стоимость обусловлена тем, что поставки товаров осуществляются лишь по воздуху, то есть самолетами (летом идет речной транспорт). Поезда в этот город за полярным кругом не ездят.

Уточнения

А́рктика — единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами (кроме прибрежных островов Норвегии), а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов.

