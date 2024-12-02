Власти Грузии паникуют: оппозиционеры громят отделения правящей партии

Грузинская оппозиция начала громить региональные отделения правящей партии "Грузинская мечта". Об этом рассказал премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.
"Оппоненты пытались поджечь наш офис в Кутаиси, сегодня закидали камнями офис партии в Зестафони и разбили голову одной из женщин, сотруднице офиса", — цитирует политика РИА Новости.
Он добавил, что у "Грузинской мечты" есть больше ресурсов, чем у всей оппозиционной политсилы. Правящая партия не собирается отвечать на провокации.
Новые акции протеста начались в Грузии 28 ноября, после того как премьер объявил о решении приостановить начало переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. В здание парламента полетели камни, бутылки с горючей смесью, петарды и многое другое.
Гру́зия (груз. საქართველო МФА: , Сакартве́ло, абх. Қырҭтәыла) — государство, расположенное в западной части Закавказья на восточном побережье Чёрного моря.
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