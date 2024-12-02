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Запад в ярости от решения ЕС по Украине: клоунское шоу продолжается

1:01
Мир

Страны, которые входят в Европейский союз, пойдут на разрушение всей Европы ради диктатуры Киева. Так считает ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети.

Флаг ЕС
Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг ЕС

Он считает, что власти этих государств — недоумки.

"Одержимые войной идиоты, управляющие ЕС, готовы разрушить Европу ради украинской диктатуры. Украина не является членом ЕС и не является членом НАТО, но клоунское шоу неизбранных только продолжается. И оно плохо кончится", — заявил журналист.

В России уверены, что поставки оружия в помощь ВСУ не дают урегулировать конфликт, а также вовлекают государства, которые входят в состав Североатлантического альянса, в борьбу.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее предупредил, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для ВС РФ, пишет РИА Новости.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.
 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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