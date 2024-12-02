Привёз гроши на войну: Шольца высмеяли после поездки в Киев

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Пользователи соцсетей высмеяли канцлера Германии Олафа Шольца, который приехал в Киев. Людей насмешил его странный чемоданчик серебристого цвета, с которым политик не расставался даже в авто. Об этом сообщает EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Frank Schwichtenberg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Олаф Шольц

На кадрах видно, как Шольц держит старый, как будто со времён ГДР, чемодан. Даже садясь в автомобиль, канцлер взял его с собой на заднее сиденье.

Россияне и немцы гадают о его содержимом в комментариях: "Отдаёт последнее". "Чемоданчик с собой прихватил для получения наличных". "Привёз гроши на войну". "А обещал 650 млн евро!" "Дед много рассказывал о вашем городе". ""Набор Гитлера" для самоубийства".

Уточнения

О́лаф Шо́льц (нем. Olaf Scholz, немецкий: [ˈoːlaf ˈʃɔlts] ; род. 14 июня 1958[…], Оснабрюк, Нижняя Саксония) — немецкий политический и государственный деятель, федеральный канцлер Германии с 8 декабря 2021 года.

