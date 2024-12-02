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Западу стало страшно! Почему США критикую мирный план по Украине?

Мир

Политолог и публицист Ростислав Ищенко объяснил, почему в прессе США стали массово критиковать "мирный план" будущего спецпосланника Вашингтона по Украине и России Кита Келлога.

сша
Фото: Фото: freepik. com/wirestock (License: Free)
сша

План, по мнению эксперта, ничем не отличается от планов администрации Джо Байдена, не устроит РФ и точно не понравится президенту России Владимиру Путину.

Ищенко отметил, что выгода от этого плана только у США. По плану Келлога, за Россией остаются вошедшие в ее состав новые регионы, но никто не признает их российскими. Зона разграничения между Россией и Украиной становится демилитаризованной и исключающей обстрелы друг друга. Это означает, что России будет нужно отвести войска от границ с Украиной вглубь страны километров на 60-70. Плюс ко всему, вступление Украины в НАТО предполагается заморозить на неопределенное время.

"Даже, если уступок не будет, встреча президентов России и США окажется самым знаковым событием последнего десятилетия. Все заинтересованные стороны воспримут её как сигнал готовности США договориться с Россией напрямую, без Украины", — цитирует Ищенко "Военное дело".

Он отметил, что после таких предварительных консультаций у России будет дипломатическая победа, без всяких договорённостей. Этого Вашингтон и опасается.

Уточнения

Джозеф Кит Келлогг-младший (англ. Joseph Keith Kellogg Jr.; род. 12 мая 1944 года) — государственный служащий США и отставной генерал-лейтенант армии США. 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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