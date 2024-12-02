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Джо Байден объяснил своё решение помиловать сына Хантера

0:48
Мир

Президент США Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера, которого обвиняли в незаконном хранении оружия.

Джо Байден
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Джо Байден

По данным Белого дома, Байден отметил, что с начала своего президентского срока он не вмешивался в решения Министерства юстиции, но считает, что судебное преследование его сына было несправедливым и избирательным.

Обвинения против Хантера Байдена связаны с приобретением в 2018 году револьвера Colt Cobra 38 Special. При оформлении покупки он указал ложные данные, заявив, что не употребляет наркотики, хотя сам признавал наркотическую зависимость в тот период. О своем прошлом он открыто писал в мемуарах и рассказывал в интервью.

Уточнения

Джо́зеф Робине́тт (Джо) Ба́йден-мла́дший (англ. Joseph Robinette "Joe" Biden, Jr. американское произношение: [ˈbaɪdən] ; род. 20 ноября 1942, Скрантон, штат Пенсильвания, США) — американский государственный и политический деятель, 46-й действующий президент США с 20 января 2021 года.

Ро́берт Ха́нтер Ба́йден (англ. Robert Hunter Biden; род. 4 февраля 1970) — американский юрист, государственный служащий и бизнесмен.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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