Нотр-Дам, восставший из пепла, посетил Макрон

Нотр-Дам отреставрировали, он откроется в декабре. За 10 дней до этого собор посетил президент Франции Эммануэль Макрон.
Часть каркаса здания отстроили по средневековым технологиям, на новодел был заменен флюгер в виде петуха на вершине 96-метрового шпиля.
Изменения коснулись и интерьера Собора Парижской Богоматери. Стенам придали светло-бежевый, а не серый оттенок. Все 8 тысяч труб органа вручную пересобрали и прочистили.
Однако реставрационные работы не завершены. Паперть, площадь Жана XXIII и набережную Мориса Карема возле Нотр-Дама тоже будут обновлять. Работы начнутся в конце следующего года, пишет BBC.
Собо́р Пари́жской Богома́тери также Парижский собор Нотр-Да́м или Нотр-Да́м-де-Пари́ (фр. Notre-Dame de Paris) — католический храм в центре Парижа, один из символов французской столицы.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Бутерброды со шпротами — быстрый и вкусный способ сделать перекус, который порадует не только вас, но и ваших гостей.