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Нотр-Дам, восставший из пепла, посетил Макрон

0:48
Мир

Нотр-Дам отреставрировали, он откроется в декабре. За 10 дней до этого собор посетил президент Франции Эммануэль Макрон.

Нотр-Дам-де-Пари
Фото: commons.wikimedia.org by Ibex73, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Нотр-Дам-де-Пари

Часть каркаса здания отстроили по средневековым технологиям, на новодел был заменен флюгер в виде петуха на вершине 96-метрового шпиля.

Изменения коснулись и интерьера Собора Парижской Богоматери. Стенам придали светло-бежевый, а не серый оттенок. Все 8 тысяч труб органа вручную пересобрали и прочистили.

Однако реставрационные работы не завершены. Паперть, площадь Жана XXIII и набережную Мориса Карема возле Нотр-Дама тоже будут обновлять. Работы начнутся в конце следующего года, пишет BBC.

Уточнения

Собо́р Пари́жской Богома́тери также Парижский собор Нотр-Да́м или Нотр-Да́м-де-Пари́ (фр. Notre-Dame de Paris) — католический храм в центре Парижа, один из символов французской столицы.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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Нотр-Дам, восставший из пепла, посетил Макрон
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