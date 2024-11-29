Названа дата отключения стран Балтии от российской энергосети

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Латвия, Литва и Эстония собираются отключиться от российской электроэнергетической сети 8 февраля. Об этом рассказала эстонская энергетическая компания Elering.

Фото: flickr.com by Saeima, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Флаги Прибалтики

"Эти государства работают в системе IPS/UPS, где частота электроэнергии централизованно регулируется Россией. Синхронизация систем стран Балтии с континентальной европейской синхронной зоной случится 9 февраля 2025 года", — цитирует компанию РИА Новости.

В организации уверены, что этот шаг позволит Прибалтике иметь независимое, стабильное и надежное управление частотой и повысит энергобезопасность.

Кстати, этот проект получил большую поддержку от стран Евросоюза.

Уточнения

Приба́лтика (латыш. Baltija, лит. Baltijos šalys, исторически также лит. Pabaltijys, эст. Baltimaad) — регион в Северной Европе, включающий современные Литву, Латвию, Эстонию.

