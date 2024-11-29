Женщина 7 часов летела зайцем из Нью-Йорка до Парижа: как она это провернула?

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Женщина прилетела "зайцем" из Нью-Йорка в Париж. Пассажирка дважды избежала проверки документов в аэропорту Кеннеди и села на рейс авиакомпании Delta Airlines в Париж без посадочного талона и паспорта. Об этом пишет Daily Mail.

Фото: flickr.com by Bill Abbott, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Самолет в небе

Весь полет, который был более семи часов, она перемещалась между четырьмя туалетами самолёта. Самое смешное, что это сработало — бортпроводницы заметили женщину только перед посадкой.

Безбилетницу обратно отправят в Нью-Йорк, где полиция ее арестует "за кражу услуг".

Уточнения

Пари́ж (фр. Paris МФА: ) — столица и крупнейший город Франции.

