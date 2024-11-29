Немецкая политическая партия "Альтернатива для Германии" в финальном проекте предвыборной программы заявила о том, что ФРГ должна выйти из Евросоюза. Об этом пишет EADaily.
Ранее эту новость опубликовал журнал "Шпигель" с издевательским заголовком.
Партия "Альтернатива для Германии" возвращается на антиевропейский курс в окончательном проекте своей предвыборной кампании.
"Мы считаем выход Германии из ЕС и создание нового европейского сообщества необходимым. Германия должна выйти из системы евро и ввести стабильную национальную валюту", — уверены в партии.
Также в проекте партии Россия является поставщиком газа, торговля которым должна возобновится. Украина же должна оспаривать своё будущее в качестве нейтрального государства "вне ЕС и НАТО".
Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.
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