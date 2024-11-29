США сделали неожиданное признание о Covid-19

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Руководитель подразделения медицинского госагентства США заявил, что ограничения в период пандемии коронавируса ни на чем не основывались, а вакцины от западных фармацевтических гигантов не действовали на самом деле. Об этом пишет EADaily.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пожилая больная в маске

Раджа Чолан, возглавляющий отдел стандартов данных здравоохранения в Национальных институтах здоровья (NIH) — агентства, подконтрольного Минздраву США, рассказал, что сам не ставил себе это вакцину, так как неизвестно, работает она или нет.

Он уверен, что абсолютно точно вакцина может навредить здоровью — у людей младше 30 лет увеличивается риск сердечных заболеваний.

Чолан добавил, что Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний, возможно, финансировал лаборатории, изучающие вакцины против пандемии, и лабораторию в Ухане.

"О последствиях обязательной вакцинации американцев станет известно, когда будет уже слишком поздно, когда пройдёт 10 лет и многие поставят себе 10 бустеров", — заявил Чолан.

Он добавил, что Pfizer и Moderna хорошо заработали на производстве вакцин.

Уточнения

Коронавирусы (лат. Coronaviridae) — семейство РНК-содержащих вирусов, включающее на май 2020 года 45 видов, объединённых в два подсемейства.

