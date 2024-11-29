На футбольном матче в Варшаве кипрские болельщики отдали дань памяти солдатам Красной армии, которые освободили польскую столицу от немецких захватчиков около 80 лет назад. От этом сообщает EADaily.
Польские русофобы были в ярости.
Игра прошла в рамках Лиги Конференций между кипрской "Омонией" и варшавской "Легией". Болельщики из Никосии вывесили на трибуну огромный баннер, на нем было написано по-английски: "17 января 1945 года — Красная армия освободила Варшаву".
Еще фанаты размахивали флагами с изображениями Иосифа Сталина, Че Гевары и серпа с молотом.
Из-за этого у польских болельщиков началась истерика, они возмутились, что в матч никто не вмешался и не наказал кипрских фанатов.
Респу́блика Кипр — островное государство на Ближнем Востоке (хотя вне географических критериев может считаться частью Европы), в восточной части Средиземного моря.
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