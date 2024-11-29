Третий гроб в подарок: украинское похоронное бюро отмечает чёрную пятницу

Похоронное бюро из Черкасс на Украине 29 ноября решило тоже отметить черную пятницу (Black Friday) — событие для любителей шопинга. Продавцы запустили акцию на гробы: 1+1=3
В черную пятницу магазины традиционно предлагают большие скидки и выгодные акции.
В своих соцсетях украинское похоронное бюро тоже присоединилось к тренду и опубликовало рекламу с выгодным предложением купить гроб.
Черный юмор торговцев вызвал бурю обсуждений и неоднозначных комментариев с подколами в соцсетях.
Чёрная пятница (англ
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