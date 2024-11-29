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Третий гроб в подарок: украинское похоронное бюро отмечает чёрную пятницу

0:37
Мир

Похоронное бюро из Черкасс на Украине 29 ноября решило тоже отметить черную пятницу (Black Friday) — событие для любителей шопинга. Продавцы запустили акцию на гробы: 1+1=3

Траурные свечи
Фото: commons.wikimedia.org by Vassil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Траурные свечи

В черную пятницу магазины традиционно предлагают большие скидки и выгодные акции.

В своих соцсетях украинское похоронное бюро тоже присоединилось к тренду и опубликовало рекламу с выгодным предложением купить гроб.

Черный юмор торговцев вызвал бурю обсуждений и неоднозначных комментариев с подколами в соцсетях.

Уточнения

Чёрная пятница (англ   lang="en">Black Friday) — пятница после Дня благодарения в США. С неё начинается традиционный рождественский сезон распродаж.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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