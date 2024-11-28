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Врачи Финляндии раскритиковали алкогольную реформу властей

1:11
Мир

Ассоциация почек и печени Финляндии выразила обеспокоенность планами правительства ослабить контроль над алкоголем, сообщает EADaily.

Алкоголь
Фото: Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алкоголь

В рамках реформы предлагается разрешить доставку алкогольных напитков на дом, онлайн-продажи и продажу вин крепостью до 15% в обычных магазинах. По мнению экспертов, такие меры могут усилить уже существующую проблему злоупотребления алкоголем, что приведет к росту заболеваемости и смертности.

Ассоциация предупреждает, что изменения увеличат расходы на здравоохранение и социальные услуги, особенно в условиях сокращения финансирования этих сфер. Руководитель ассоциации Сари Хёгстрём отмечает, что профилактика алкоголизма обходится дешевле, чем лечение его последствий. Эксперты настаивают, что доступность алкоголя нужно регулировать через цены и налоги, но правительство игнорирует такие предложения.

Финляндия занимает первое место в Европе по уровню смертности от цирроза печени, и предложенные реформы противоречат задачам правительства по снижению рисков для здоровья.

Уточнения

Алкого́ль (от араб. الكحل‎, эль-кюхль — «сурьма» через лат. alcohol, в средневековой латыни этим словом обозначали порошки, дистиллированную воду) — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).

Финля́ндия (фин. Suomi МФА: , швед. Finland МФА: ), официальное название — Финля́ндская Респу́блика (фин. Suomen tasavalta, швед. Republiken Finland; ) — государство в Северной Европе на восточном побережье Балтийского моря.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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