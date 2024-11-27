Что будет, если ликвидировать Зеленского? Ответил политолог

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Политолог, историк и публицист Ростислав Ищенко рассказал, на что может повлиять физическая расправа с Владимиром Зеленским.

Фото: commons.wikimedia.org by The Presidential Administration of Ukraine, CC BY 4.0 Встреча Зеленского с Президентом Государства Израиль

По словам эксперта, Запад может решиться на любые провокации против России в оставшиеся месяцы правления администрации Джо Байдена.

Ищенко считает, что физическая ликвидация Зеленского с последующим обвинением в этом Москвы может стать причиной, чтобы новая администрация Белого дома пошла на еще большую эскалацию с Россией.

"Но повод и без Зеленского найдётся. Его физическая ликвидация никому ничего не даёт, кроме случая готовности Запада к конструктивным переговорам", — цитирует политолога "Военное дело".

Ищенко добавил, что бойцы ВСУ расходуются на фронте в два-три раза быстрее, чем идёт мобилизация на Украине.