Политолог, историк и публицист Ростислав Ищенко рассказал, на что может повлиять физическая расправа с Владимиром Зеленским.
По словам эксперта, Запад может решиться на любые провокации против России в оставшиеся месяцы правления администрации Джо Байдена.
Ищенко считает, что физическая ликвидация Зеленского с последующим обвинением в этом Москвы может стать причиной, чтобы новая администрация Белого дома пошла на еще большую эскалацию с Россией.
"Но повод и без Зеленского найдётся. Его физическая ликвидация никому ничего не даёт, кроме случая готовности Запада к конструктивным переговорам", — цитирует политолога "Военное дело".
Ищенко добавил, что бойцы ВСУ расходуются на фронте в два-три раза быстрее, чем идёт мобилизация на Украине.
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