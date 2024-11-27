Инфаркт во время секса признали производственной травмой в Израиле

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Работник одной из фирм в Израиле заявил, что пережитый им во время полового акта инфаркт нужно рассматривать как производственную травму. Суд Иерусалима встал на сторону мужчины.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Судейский молоток

50-летний израильтянин в иске сообщил, что начальник жестко раскритиковал его работу с оскорблениями и криками. Вернувшись домой, расстроенный мужчина отправился в постель с женой, во время полового акта почувствовал боль в груди.

В итоге врачи "скорой" диагностировали у него инфаркт. Суд признал, что это стало следствием конфликта с начальником. Значит, инфаркт — производственная травма и основание для начисления щедрой денежной компенсации, пишет KP. RU.

Уточнения

Инфа́ркт миока́рда (серде́чный при́ступ) возникает из-за полной или частичной окклюзии артерии, питающей сердце.

