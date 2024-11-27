Индиец ожил на собственном погребальном костре: чудо или ошибка врачей?

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Жителя Индии 25-летнего Рохиташа Кумара привезли в больницу после приступа эпилепсии. Попытки реанимировать пациента успехом не увенчались, врачи зафиксировали смерть и отправили его в морг.

Фото: commons.wikimedia.org by Milei.vencel, CC BY-SA 3.0 Храмы Канчипурама, Тамилнад, Индия

Тело выдали родным для упокоения по индуистским обычаям.

Когда родственники разожгли погребальный костер, кто-то из присутствующих заметил, что "покойник” двигается. Это его и спасло. Повезло, что "добросовестные" врачи не отправили тело на вскрытие, пишет KP. RU.

Уточнения

Погребальный костёр — структура, сооружённая обычно из дерева, предназначенная для сжигания человеческого тела в процессе похоронного ритуала.

