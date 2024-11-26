Трамп решит украинский вопрос как бизнесмен, считает политолог

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Сейчас ходит много слухов вокруг возможных "миротворческих" действий избранного 47-го президента США Дональда Трампа. План этот никому неизвестен, но, как говорят многие эксперты, Трампу нечего предложить Москве без уступок со стороны Штатов. Политолог Ростислав Ищенко рассказал, что думает по поводу ожиданий от новой американской администрации.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0 трамп

Политолог согласен, что человек, который собрался "сделать Америку снова великой", точно не пойдет на уступки России.

"Для любого американского президента уступки России — это признание геополитического поражения США. Что касается "ожиданий" от Дональда Трампа, то он будет использовать весь арсенал американских возможностей, а выбор манеры ведения дел будет зависеть от конкретной политической ситуации", — рассказал Ищенко "Военному делу".

Политолог напомнил, что классическая схема любого бизнеса — вначале создать проблему, а затем предложить помощь в её решении. А помощь эта будет не бесплатная.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й президент США (2017—2021) и избранный президент США.

