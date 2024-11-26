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Корейцы не хотят помогать с оружием Украине

0:53
Мир

Южнокорейская НКО, в которую входят 56 местных НКО, митингует, чтобы Сеул не передавал Киеву вооружения. Об этом сообщает агентство Рёнхап.

Флаг Южной Кореи
Фото: commons.wikimedia.org by Valentin Janiaut, CC BY 2.0
Флаг Южной Кореи

"Правительство Юн Сок Ёля уже косвенно поставляло вооружения и давно в открытую говорит о возможности поставки летальных вооружений и отправки южнокорейских войск…Правительство должно прекратить оказывать военную помощь Украине и вмешиваться в эту войну", — цитирует агентство слова протестующих.

Подобные митинги прошли по всей Корее, включая Сеул, Пусан и провинции Южная Кёнсан и Чечжу.

Народ переживает, что когда в Сеул приедет украинская делегация, южнокорейские власти могут взять на себя обязательства по военной помощи Киеву, что втянет страну в войну с непредсказуемыми последствиями.

Уточнения

Респу́блика Коре́я (кор. 대한민국?, 大韓民國?, МФА: [tɛɦa̠nminɡuk̚], Коре́йская Респу́блика) — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Ю́жная Коре́я.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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